Під час антитерористичної операції один правоохоронець загинув, двоє поранені

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, за попередньою інформацією, один правоохоронець вбитий, двоє поранені.

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"Це сталося неподалік одного із блокпостів, які створили сепаратисти. На підступах до нього вони відкрили вогонь на ураження по правоохоронцям", - зазначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку глава МВС Арсен Аваков заявив, що у Слов'янську, де сепаратисти захопили будівлі міліції і СБУ та заволоділи зброєю, розпочалася антитерористична операція під керівництвом СБУ.