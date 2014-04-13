Під час антитерористичної операції один правоохоронець загинув, двоє поранені
18:27, 13 квітня 2014Політика
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Під час антитерористичної операції українських силовиків у Слов’янську Донецької області постраждали троє правоохоронців.
Під час антитерористичної операції один правоохоронець загинув, двоє поранені - джерело
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.
За словами співрозмовника агентства, за попередньою інформацією, один правоохоронець вбитий, двоє поранені.
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"Це сталося неподалік одного із блокпостів, які створили сепаратисти. На підступах до нього вони відкрили вогонь на ураження по правоохоронцям", - зазначило джерело.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку глава МВС Арсен Аваков заявив, що у Слов'янську, де сепаратисти захопили будівлі міліції і СБУ та заволоділи зброєю, розпочалася антитерористична операція під керівництвом СБУ.
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