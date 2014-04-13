Тимошенко освистали на мітингу в Черкаській області

Як передає кореспондент УНІАН, участь в урочистостях, зокрема, беруть лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, лідер «Свободи» Олег Тягнибок, лідер НРУ Василь Куйбіда.

На початку виступу Тимошенко на мітингу сотні його учасників почали свистіти й кричати «Ганьба!». В основному це були прихильники «Правого сектора».

Ведучий попросив не влаштовувати на могилах національних героїв цирк і не псувати свято.

«Послухайте людину, яка мужньо вистояла під пресом катка Януковича. Якби Юлію Тимошенко зламали у в`язниці, то багато хто побоявся б сьогодні вилазити зі щілин і підніматися з колін», - сказав ведучий.

Після цього він знову надав слово Тимошенко.

На початку вона заявила, що за роки боротьби проти олігархів на неї вилито багато бруду, зокрема через телеканали, якими володіють ці ж олігархи.

«Шкода, що ми довіряємо такій інформації, вона отруює свідомість українців. Я розумію, що бруд ллють і на мене. Хочу, щоб такого не було, і ми надалі розуміли б один одного», - сказала Тимошенко.