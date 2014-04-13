У Слов'янськ прибули представники ОБСЄ - ЗМІ
16:31, 13 квітня 2014Політика
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Представники ОБСЄ приїхали в Слов'янськ, щоб самостійно побачити, що відбувається в місті і подати об'єктивну інформацію на міжнародному рівні.
Спостерігачі ОБСЄ прибули до Слов'янськ / slavgorod.com.ua
Представник з Польщі Славомір пояснив журналісту сайту Slavgorod.com.ua, що позиція ОБСЄ така, що українці повинні самі розібратися у своїх внутрішніх проблемах без кровопролиття.
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Автомобіль ОБСЄ зупинили жителі Слов'янська по вул. Юних Комунарів і взяли в щільне кільце. Люди кричали, що по європейських телевізійних каналах йде необ'єктивна інформація.
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