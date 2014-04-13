У Слов'янськ прибули представники ОБСЄ - ЗМІ

Представник з Польщі Славомір пояснив журналісту сайту Slavgorod.com.ua, що позиція ОБСЄ така, що українці повинні самі розібратися у своїх внутрішніх проблемах без кровопролиття.

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Автомобіль ОБСЄ зупинили жителі Слов'янська по вул. Юних Комунарів і взяли в щільне кільце. Люди кричали, що по європейських телевізійних каналах йде необ'єктивна інформація.