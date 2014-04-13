Турчинов доручив Кабміну готувати проведення реформи місцевого самоврядування - указ
Виконуючий обов`язки президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав указ, яким доручив Кабінету міністрів підготувати законопроекти щодо проведення реформи місцевого самоврядування.
Текст документу розміщений на президентському сайті.
«Кабінету міністрів України підготувати, внести та організувати супроводження у Верховній Раді законопроектів щодо проведення в Україні реформи місцевого самоврядування та організації влади в регіонах, передбачивши децентралізацію влади і суттєве розширення повноважень територіальних громад, формування виконавчих органів місцевими радами, розширення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування, дієві механізми участі громадськості у прийнятті органами місцевого самоврядування рішень, та забезпечити прийняття відповідних законів у тримісячний строк», - йдеться в указі.
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Також документом передбачено створити з метою узгодження позицій стосовно законодавчих змін щодо проведення в Україні реформи місцевого самоврядування та організації влади в регіонах робочу групу з представників Кабінету міністрів України, народних депутатів України (за згодою), представників Асоціації міст України (за згодою) та делегованих представників місцевого самоврядування і громадськості.