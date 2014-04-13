Турчинов доручив Кабміну готувати проведення реформи місцевого самоврядування - указ

Текст документу розміщений на президентському сайті.

«Кабінету міністрів України підготувати, внести та організувати супроводження у Верховній Раді законопроектів щодо проведення в Україні реформи місцевого самоврядування та організації влади в регіонах, передбачивши децентралізацію влади і суттєве розширення повноважень територіальних громад, формування виконавчих органів місцевими радами, розширення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування, дієві механізми участі громадськості у прийнятті органами місцевого самоврядування рішень, та забезпечити прийняття відповідних законів у тримісячний строк», - йдеться в указі.

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Також документом передбачено створити з метою узгодження позицій стосовно законодавчих змін щодо проведення в Україні реформи місцевого самоврядування та організації влади в регіонах робочу групу з представників Кабінету міністрів України, народних депутатів України (за згодою), представників Асоціації міст України (за згодою) та делегованих представників місцевого самоврядування і громадськості.