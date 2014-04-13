Луценко: Все керівництво міліції Сходу України й досі контролюється родиною Януковича

Про це заявив екс-міністр внутрішніх справ України, лідер «Третьої Української республіки» Юрій Луценко в ефірі «5-го каналу» в неділю.

«Нам протистоїть повномасштабний план по дестабілізації з подальшим відокремленням від країни дуже важливого регіону. Маніпулюють ним російські спецслужби, центри яких - це вже не секрет – у Луганську та Сєверодонецьку»,- зазначив Луценко.

За його словами, на Сході України російські спецслужби опираються на силовиків, на яких і досі прямий вплив має колишнє керівництво держави.

«З 2010 року усе керівництво обласних управлінь міліції та їхніх заступників узгоджував особисто старший син Януковича, який ставив їм завдання і доплачував їм у конвертах. У Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях він робив це аж до заступників начальників райвідділів. Тобто все керівництво цього регіону було залежним від мафіозного «межигірського» угруповання. Вони отримували і до сьогодні отримують доплату в конвертах. Зараз така доплата збільшена в рази», - пояснив Луценко.

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Таким чином, стверджує політик, можна констатувати, що міліція Донецької області тотально скуплена і служить виключно сім’ї Януковича.

«За всіма сепаратистськими акціями нині стоять ляльководи ФСБ та гроші Януковича, а також колишнього начальника міліції Донбасу Романова та колишнього заступника міністра Дубовика. Саме ці три особи координують діяльність сепаратистів на Сході», - пояснив Луценко.