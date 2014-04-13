Захарченко заявив, що на Сході готуються провокації проти російських військових

Про це він заявив на прес-конференції в Ростові-на-Дону разом звідстороненим від посади президента Віктором Януковичем та екс-генпрокурором Віктором Пшонкою, пише Українська правда.

"У східних областях, за нашою інформацією, плануються провокації на кордоні з метою дискредитації військовослужбовців Росії" , - заявив він.

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Крім того, Захарченко вважає себе міністром внутрішніх справ.

"Я, як міністр внутрішніх справ України кажу про те, що люди, які віддають незаконні накази, будуть обов'язково притягнуті до кримінальної відповідальності, а до своїх колег хотів би звернутися, щоб вони не виконували таких незаконних наказів, тому що неминуче піде відповідальність", - сказав він.

Водночас держагенція РИА Новости повідомляє, що їм стало відомо, що нібито "керівництву підрозділів МВС і збройних сил України, дислокованих в Донецькій області, надійшло розпорядження, використовуючи бійців" Правого сектора", зімітувати збройні напади на свої підрозділи".

Крім того, у соціальних мережах весь день активно поширюють заклик "взяти під контроль прикордонні пункти", оскільки "бійці з Росії не можуть перейти кордон".