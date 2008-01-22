ВР не розглядатиме кадрових питань, поки не ухвалений президентський пакет законів

Верховна Рада України розглядатиме кадрові питання тільки після розгляду пакету законопроектів, які запропонував Президент України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО.

Він наголосив, що сьогодні відбулося засідання ради коаліції за участю голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА та прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами М.ТОМЕНКА, було ухвалено рішення у п’ятницю, 25 січня, на розгляд парламенту винести законопроекти, на першочерговому розгляді яких наполягає глава держави. Зокрема, це зміни до Конституції в частині обмеження депутатської недоторканності, законопроект про зміни до закону про статус народного депутата (щодо імперативного мандату та пільг), про Кабінет міністрів, про реформування органів місцевого самоврядування.

М.ТОМЕНКО висловив сподівання, що парламентські комітети нададуть сесійній залі висновки щодо відповідних законопроектів.

«Також не виключено, що будуть розглядатися і кадрові питання. Але це відбудеться в разі успішного розгляду законів», - сказав М.ТОМЕНКО.