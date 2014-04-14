Янукович переорієнтував контррозвідку з Росії на США - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи ”Інформаційний опір” Дмитро Тимчук.

«На тлі нинішньої активності російських спецслужб з організації екстремістських акцій на сході України необхідно зробити таке пояснення. Лише частина нинішніх «вербувальників», диверсантів і координаторів з Росії, які ведуть сьогодні підривну діяльність на українській території, закинуті до України в період з лютого по квітень цього року», - повідомляє він.

За даними групи «Інформаційний Опір», основні агентурні мережі ФСБ РФ і ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ у регіоні були сформовані у період з 2010-го по 2013 рік.

Тимчук відзначає, що «після того, як з приходом в Україні до влади Віктора Януковича і з призначенням головою СБУ Валерія Хорошковського було змінено пріоритети в діяльності СБУ. Що, відповідно, викликало і структурні зміни у цій спецслужбі».

Читайте такожЛуценко: Все керівництво міліції Сходу України й досі контролюється родиною ЯнуковичаЗа його словами, навесні 2010 року було проведено реорганізацію управління з захисту інтересів України від іноземних спецслужб департаменту контррозвідки. Нумерація відділів у цьому управлінні відповідає пріоритетам спецслужби. Під час реформування Перший відділ «перемкнувся» з протидії російським спецслужбам на роботу проти США. Тоді як Росією почав займатися Четвертий відділ.

При цьому даний відділ, який протидіє підривній діяльності Росії, було не тільки «відсунуто на четвертий план», а й кардинально скорочено. А масштаби контррозвідувальної діяльності у східних регіонах України були значно зменшені.

Як повідомляє експерт, одночасно, 19 травня 2010 року СБУ і ФСБ Росії підписали договір про співпрацю, відповідно до якої співробітники ФСБ повернулися на об`єкти Чорноморського флоту РФ у Севастополі і Криму (у грудні 2009 р. вони залишили Україну на вимогу Києва, оскільки активно займалися вербуванням українських громадян, фінансуванням проросійських сил та іншою підривною діяльністю).

Одночасно у східних регіонах України розгорнула свою роботу і мережа ГРУ ГШ ЗС РФ.

Читайте такожЗа останній місяць затримано стільки ж шпигунів і диверсантів, як за всі часи незалежності - СБУТаким чином, протягом2010-2013 рр. ФСБ і ГРУ дістали можливість фактично безперешкодно працювати проти України, створюючи на південному сході потужні агентурні мережі, активізовані зараз. При цьому управління мережею ФСБ здійснювалося структурним підрозділом ФСБ у штабі ЧФ РФ у Севастополі, а мережею ГРУ – структурним підрозділом цієї спецслужби у Ростові-на-Дону.

На даний час українська контррозвідка вживає екстрених заходів з метою відновлення своєї ефективної роботи у регіоні, відзначає Тимчук.