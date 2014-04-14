Кисельов показував росіянам "зелених чоловічків" іще рік тому

Сюжет показали у випуску програми Вести Недели з Дмитром Кисельовим на телеканалі Россия24 28 квітня 2013 року.

"Уперше російські військові відкрито заявили про готовність нелегально діяти за кордоном", - з гордістю повідомив кореспондент Вестей на тлі людей у масках і камуфляжі, які дуже нагадують невідомих озброєних людей, що окупували Крим і з'являються зараз на території східних областей.

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Новий спецназ, за словами журналістів. має вирішувати "пікантні завдання" - "відволікати сили та увагу певних країн від зовнішніх проблем, створюючи їм проблеми внутрішні, розгойдувати політичну систему цих держав, дестабілізувати обстановку, в тому числі через треті руки. ССО створюють, навчають та керують іноземними партизанськими рухами, усувають небажаних лідерів без усіляких санкцій на чужій території".