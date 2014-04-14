Турчинов призначив нового керівника Антитерористичного центру при СБУ

Відповідні укази розміщено на президентському сайті.Виконуючий обов'язки президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Василя Крутова першим заступником голови Служби безпеки України та керівником Антитерористичного центру при СБУ.

Читайте такожТурчинов каже, що ситуація на Донбасі стабілізується за підтримки місцевих

Іншим указами звільнено з цих посад Віталія Циганка, якого потім призначено заступником голови Служби безпеки України.

Читайте такожТурчинов обговорить ситуацію в Україні з генсеком ООН

Крім того, Турчинов своїм розпорядженням вніс зміни до персонального складу Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при Службі безпеки України - ввівши Крутова та вивівши зі складу цієї Міжвідомчої координаційної комісії Циганка.

Раніше, у березні цього року, Крутов записав відеозвернення до російських спецназівців.