ЄС має готуватись до більших санкцій проти Росії - МЗС Данії

Європейський Союз наразі ще не готовий перейти до третьої фази санкцій - широких економічних санкцій проти Росії, не дивлячись на відсутність деескалації з боку Москви і напругу на сході України.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Люксембурга, про це заявив глава данської дипломатії Мартін Ледегаард перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 28-ми країн ЄС.

"Моя рекомендація полягає в тому, щоб вислати Росії чіткий сигнал. Ми вже один раз вирішили, що в разі погіршення ситуації будуть наслідки, отже, нині час обговорити подальші санкції. Варіанти які - розширити вже існуючі санкції, що вже зробили США", - сказав Ледегаард.

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"І можна також готувати третю фазу санкцій. Але ми ще не готові вводити економічні санкції. Вони мають бути дуже ретельно підготовлені. Ми повинні мати підставу для них, але сигнал має бути чітким - ми маємо готуватись до більших санкцій. Ось що ми будемо сьогодні обговорювати", - додав данський міністр.

Як повідомляв УНІАН, ЄС минулого місяця запровадив другу фазу санкцій проти Росії за відторгнення Криму від України, які передбачають заборону на в'їзд до ЄС та замороження активів 33 громадян Росії та України - мешканців Криму. Третя фаза передбачає широкі економічні санкції ЄС проти Росії.

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Як повідомляв УНІАН, озброєні російські бойовики провокують зіткнення на сході України.

13 квітня держсекретар США Джон Керрі попередив голову МЗС Росії Сергія Лаврова, що на РФ очікують нові наслідки, якщо вона не здійснить кроки з деескалації ситуації на сході України, повідомив Держдепартамент США.

Керрі висловив глибоке занепокоєння тим, що нинішні напади бойовиків на адміністративні будівлі в кількох містах на сході України направлялися зовнішньою силою. Бойовики були озброєні російською зброєю й одягнені в таку ж уніформу, яка була на російських військових, які окупували Крим, підкреслює Держдепартамент.