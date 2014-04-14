Група мітингувальників йде штурмувати Луганську ОДА (фото)

13:07, 14 квітня 2014
Політика
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Як стало відомо, тільки що група активістів, які перебувають у захопленій будівлі управління СБУ, попрямувала до Луганської облдержадміністрації.

У здания администрации дежурят представители проукраинской самообороны

Про це повідомляє кореспондент «Східного варіанту».

Кількість людей, що йдуть на ЛОДА поки не відома, чи озброєні вони - також поки не зрозуміло.

Читайте такожАваков створює на основі громадянських формувань спецпідрозділ «Схід» Біля будівлі адміністрації чергують представники проукраїнської самооборони. Тільки що вони увійшли в будівлю.

Біля входу також моніторять ситуацію представники правоохоронних органів.

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