Група мітингувальників йде штурмувати Луганську ОДА (фото)

Про це повідомляє кореспондент «Східного варіанту».

Кількість людей, що йдуть на ЛОДА поки не відома, чи озброєні вони - також поки не зрозуміло.

Читайте такожАваков створює на основі громадянських формувань спецпідрозділ «Схід» Біля будівлі адміністрації чергують представники проукраїнської самооборони. Тільки що вони увійшли в будівлю.

Біля входу також моніторять ситуацію представники правоохоронних органів.