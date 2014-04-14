Група мітингувальників йде штурмувати Луганську ОДА (фото)
13:07, 14 квітня 2014Політика
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Як стало відомо, тільки що група активістів, які перебувають у захопленій будівлі управління СБУ, попрямувала до Луганської облдержадміністрації.
Біля будівлі адміністрації чергують представники проукраїнської самооборони
Про це повідомляє кореспондент «Східного варіанту».
Кількість людей, що йдуть на ЛОДА поки не відома, чи озброєні вони - також поки не зрозуміло.
Читайте такожАваков створює на основі громадянських формувань спецпідрозділ «Схід» Біля будівлі адміністрації чергують представники проукраїнської самооборони. Тільки що вони увійшли в будівлю.
Біля входу також моніторять ситуацію представники правоохоронних органів.
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