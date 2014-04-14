Міноборони спростувало повідомлення про перехід військових на бік сепаратистів у Слов'янську

Повідомлення про перехід військовослужбовців 25 окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України на бік сепаратистів і так званого “народного ополчення” під Слов’янськом у Донецькій області, поширене деякими іноземними ЗМІ, не відповідає дійсності, має ознаки дезінформації та спрямоване на підрив авторитету Української армії.

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Про це повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

В Міноборони підкреслили, що воїни-десантники вірні Військовій присязі. На даний час військовослужбовці 25 окремої повітрянодесантної бригади сумлінно та віддано виконують завдання за призначенням у визначених районах.

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Управління преси та інформації Міністерства оборони України закликає представників засобів масової інформації оприлюднювати виключно перевірені факти щодо діяльності оборонного відомства та Збройних Сил України, отримані з офіційних джерел.