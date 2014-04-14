Мін'юст направив скарги ряду міжнародних інституцій про порушення прав людини в Криму

Про це під час брифінгу заявив міністр юстиції Павло Петренко, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

За його словами, у зв’язку з діями окупантів та самопроголошеної влади в Криму Міністерство юстиції звернулося з відповідними скаргами до Європейського комітету проти катувань, Комісара з прав людини Ради Європи, Комітету ООН проти тортур, Верховного комісара ООН з прав людини та до Європейського суду з прав людини.Читайте такожООН розгорне в Криму місію Управління Верховного комісара з прав людини

«У своїх зверненнях та скаргах ми підняли низку питань щодо масових порушень прав людини – майнових та особистих», - зазначив міністр.

Петренко звернув увагу на факти примусового отримання російського громадянства, яке нині активно нав’язується українським громадянам в Криму.

«Псевдо-кримська влада встановила строки до 18 квітня для українських громадян, щоб вони підтвердили своє українське громадянство. Однак у цьому процесі навмисне створюються надзвичайні перешкоди», - зазначив він.Читайте такожСША поскаржилися в ООН на дії Росії в Криму

Міністр також зупинився на порушеннях прав на освіту, соціальний захист, питаннях щодо порушення прав свободи преси.

«Йдеться про цілу низку кримінальних проваджень і фактів викрадення, взяття у заручники, вбивств як цивільного населення, так і військовослужбовців», - підкреслив Петренко.