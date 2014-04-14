США готові до нових санкцій проти Росії – міністр фінансів

Про це заявив сьогодні міністр фінансів США Джейкоб Лью, повідомляє Радіо Свобода.

Крім того, США разом із союзниками цілком готові й до нових істотних санкцій проти Росії, яка продовжує ескалацію становища в Україні, зокрема, своєю очевидною підтримкою збройних бойовиків на сході України, сказав американський урядовець після зустрічі у Вашингтоні з міністром фінансів України Олександром Шлапаком.

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На цій зустрічі сторони підписали позикові гарантії США для України на суму в 1 мільярд доларів.

Ці гарантії стануть доповненням програми допомоги і реформ, яку уряд України нині узгоджує з Міжнародним валютним фондом, мовиться в заяві Вашингтона.

Кошти, залучені під ці гарантії, мають посилити зусилля України, спрямовані на здійснення реформ із одночасним захистом найбільш соціально вразливих верств.

Сьогодні ж Європейський союз оголосив про надання Україні позики на суму в майже 1 мільярд євро, які додадуться до вже узгоджених, але ще не наданих 610 мільйонів євро.

МВФ і Україна нині узгоджують програму реформ, під яку Київ зможе отримати від фонду від 14 до 18 мільярдів доларів.