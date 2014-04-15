У Білому домі визнали факт поїздки директора ЦРУ в Київ

«Ми підтверджуємо, що директор (ЦРУ) був у Києві в рамках своєї поїздки в Європу», - заявив Карні на брифінгу в понеділок, 14 квітня, пише Лента.ру.

«Візити керівництва розвідувальних служб на вищому рівні є стандартним засобом сприяння взаємовигідної співпраці в області безпеки», - сказав прес-секретар.

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За його словами, американські і російські представники розвідслужб вже багато років проводять подібні зустрічі. Вважати, що за ними криється щось інше, - абсурдно, додав він.