У Білому домі визнали факт поїздки директора ЦРУ в Київ
00:24, 15 квітня 2014Політика
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Прес-секретар Білого дому Джей Карні підтвердив інформацію російських ЗМІ про те, що глава ЦРУ Джон Бреннан приїжджав до Києва в минулі вихідні.
У Білому домі визнали факт поїздки директора ЦРУ в Київ / REUTERS
«Ми підтверджуємо, що директор (ЦРУ) був у Києві в рамках своєї поїздки в Європу», - заявив Карні на брифінгу в понеділок, 14 квітня, пише Лента.ру.
«Візити керівництва розвідувальних служб на вищому рівні є стандартним засобом сприяння взаємовигідної співпраці в області безпеки», - сказав прес-секретар.
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За його словами, американські і російські представники розвідслужб вже багато років проводять подібні зустрічі. Вважати, що за ними криється щось інше, - абсурдно, додав він.
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