Тимошенко: існує загроза донецького сценарію в Києві

"Те, що зараз відбулося на Майдані Незалежності, і те, що завтра закликають йти і валити владу – це є частина того сценарію, який розгортається на сході України, але тільки переміщується в Київ", - сказала Юлія Тимошенко сьогодні в ефірі телеканалу ICTV.

Читайте такожЄС просить Москву скасувати мандат на використання армії проти України

Лідер партії "Батьківщина" вважає, що зараз існує велика загроза силових дій стосовно адміністративних будівель в Києві. "Сотні озброєних людей оточують зараз Верховну Раду України, і підтягуються додаткові сили.

Зараз це ті люди, які на майдані декілька годин тому закликали штурмувати і валити владу", - зазначила Юлія Тимошенко.