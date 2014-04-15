Тимошенко: існує загроза донецького сценарію в Києві
02:18, 15 квітня 2014Політика
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Кандидат в президенти України, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко попереджає про можливість поширення східноукраїнського сценарію конфлікту на Київ.
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"Те, що зараз відбулося на Майдані Незалежності, і те, що завтра закликають йти і валити владу – це є частина того сценарію, який розгортається на сході України, але тільки переміщується в Київ", - сказала Юлія Тимошенко сьогодні в ефірі телеканалу ICTV.
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Лідер партії "Батьківщина" вважає, що зараз існує велика загроза силових дій стосовно адміністративних будівель в Києві. "Сотні озброєних людей оточують зараз Верховну Раду України, і підтягуються додаткові сили.
Зараз це ті люди, які на майдані декілька годин тому закликали штурмувати і валити владу", - зазначила Юлія Тимошенко.
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