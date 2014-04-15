На Заході не виключають повномасштабного вторгнення Росії в Україну

"Виступаючи разом із новим прем'єр-міністром Франції Мануелем Вальсом на заході у Берліні в пам’ять про Першу світову війну, Габріель закликав Європу пам'ятати про уроки двох світових воєн і про те, що свободу і безпеку не можна приймати як даність", - йдеться у повідомленні.

Криза в Україні показала, що старий джин геополітики з позиції сили знову вирвався з пляшки, заявив Габріель, який обіймає також посаду міністра економіки і енергетики.

Окрім того, економіст Інституту міжнародної економіки Пітерсона Андерс Аслунд не виключає повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну та захоплення Києва.

Про це він написав у публікації на сайті Інституту.

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"Останні події в Україні, включно з захопленням російськими спецпризначенцями міліцейських дільниць на сході України, очевидно вказують, що Путін має план дестабілізувати регіон та використати створений хаос, як привід для вторгнення", - зазначив Аслунд.

"Не можна відкидати ймовірність російського військового вторгнення в Україну, включно зі столицею, Києвом. Настав час Заходу перестати чекати, і посилити санкції проти Росії, щоб не допустити катастрофи", - вважає економіст.

На думку Аслунда, демократичний прорив України та її інтеграція до Європи є викликом системі Путіна.

Він вважає, що президент РФ не відступить від своєї мети, якщо не зіткнеться з "страшними перепонами".

Аслунд вважає, що США та ЄС не встигають за ситуацією.

"Зважаючи на те, що Путін почав війну на Сході України, було б надто оптимістично вважати, що санкції його зупинять. Більш того, Захід ймовірно викликає у Путіна менше поваги ніж президент Кеннеді у Хрущова після провального Самміту у Відні у 1961-му році. Та катастрофа призвела до Кубинської ракетної кризи", - написав Аслунд.

"Після війни Росії у Грузії у серпні 2008-го, Захід трошки пошумів, але скоро затих, проігнорувавши російську агресію. Очевидно, Путін очікує, що так буде і цього разу", - додав він.

"Зважаючи на відсутність поваги до себе, Захід має негайно і відчутно посилити санкції майже до рівня тих, які діють проти Ірану. Ймовірно, цього не вистачить, щоб зупинити війну у Європі, але Захід має зрештою посерйознішати", - пише Аслунд.

На думку економіста, "Росія надто слабка, щоб бути настільки агресивною і вона не має союзників".

Аслунд переконаний, що Захід має негайно надати Україні зброю.

"Путін не зацікавлений у жодному сценарії за якого всі сторони залишаться у виграші. Для нього перемога, це коли програє його ворог", - пише Аслунд.