Російське інформагентство збрехало про 23-річну відсутність святкових салютів у Керчі
10:11, 15 квітня 2014Політика
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Агентство ИТАР-ТАСС опублікувало новину під назвою «В Керчі вперше за 23 роки буде проведений салют на День Перемоги».
У минулому годупразднование закінчилося подвійним салютом
На сайті, як пише Керчь.fm, також зазначено:
«Військові Південного військового округу 9 травня проведуть святкові салюти у восьми містах Росії, у тому числі в Севастополі і вперше за 23 роки в Місті-герої Керч», - повідомили корр. ИТАР-ТАСС в прес-службі ЮВО.
Керчан обурила ця новина, адже в місті щорічно на День перемоги дають салюти. У минулому році святкування закінчилося подвійним салютом.
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