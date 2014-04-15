Російське інформагентство збрехало про 23-річну відсутність святкових салютів у Керчі

На сайті, як пише Керчь.fm, також зазначено:

«Військові Південного військового округу 9 травня проведуть святкові салюти у восьми містах Росії, у тому числі в Севастополі і вперше за 23 роки в Місті-герої Керч», - повідомили корр. ИТАР-ТАСС в прес-службі ЮВО.

Керчан обурила ця новина, адже в місті щорічно на День перемоги дають салюти. У минулому році святкування закінчилося подвійним салютом.