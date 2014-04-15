Мер Слов'янська: Місто захоплювали росіяни, а жителі взагалі не підтримують федералізацію

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "112 Україна".

Читайте такожУ Слов'янську сепаратисти захопили аеродромНагадаємо, що раніше Неля Штепа заявляла про те, що мітингують за федералізацію в Слов'янську виключно жителі міста, "наші люди" - так їх називала міський голова. Сьогодні вона сказала, що ці люди приїхали з Криму і Росії і захопили заручників з числа жителів міста. "Вони були агресивно налаштовані до заручників, яких вони зловили. Я не соромлюся того, що я зробила. Я в цих умовах зробила все для того, щоб звільнити заручників, яких вони зловили. І те, що ви можете мені інкримінувати - так, мені все одно. Я тоді оцінила, коли побачила, що там дуже серйозні хлопці", - Штепа.

Крім того, мер підкреслила, що раніше в Слов'янську за федералізацію виступало понад 20% місцевого населення, а в даний час - 0,5 %.

Нагадаємо, що вчора Штепа повідомляла, що озброєні люди, серед яких немає жителів Слов'янська, захопили міськраду, раніше вже був захоплений міськвідділ міліції.