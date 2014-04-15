Генсек НАТО звинуватив Росію в причетності до заворушень в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, Расмуссен зробив заяву перед початком Ради ЄС на рівні міністрів оборони 28-ми країн-членів у Люксембурзі.

"Поведінка Росії та події на місцях говорять самі за себе. Ми принципово не коментуємо дані розвідки, але я вважаю, що є очевидним, що руки Росії активно причетні до цього", сказав генсек НАТО.

Читайте такожКерівником диверсантів у Слов'янську виявився офіцер російського спецназу Стрєлков - СБУЗа словами глави Альянсу, НАТО володіє достатніми розвідувальними даними, які свідчать про активність Росії у східних регіонах України та уздовж східної ділянки україно-російського кордону, де Росія накопичила біля 40 тисяч військовослужбовців.

"Росія повинна припинити створювати проблеми Україні і повинна брати участь у їх вирішенні", - сказав генсек Альянсу.