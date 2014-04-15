Аеродром Краматорська відбив атаку терористів, постраждалих з боку військових немає

Про це повідомили в силових структурах.

"Але аеродром знаходився під надійним захистом, тому атака була відбита. З нашого боку постраждалих немає. А літаки і вертоліт підняли в небо, оскільки не було відомо, як закінчиться штурм, тому щоб захистити техніку, її підняли в небо", - сказав співрозмовник.

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"Зараз в місті спокійно. Працює Нацгвардія", - цитує силовика Українська правда.

Як повідомляв УНІАН, в Краматорську Донецької області почалася спецоперація українських силовиків у рамках антитерористичних заходів.

Кружляв Над аеродромом військовий літак. Судячи з фото, Су-25. Він літав дуже низько. Політавши близько півгодини, літак полетів в донецькому напрямку. Після цього до аеродрому під'їхало декілька машин швидкої допомоги та МНС. Звідти були чутні вибухи і постріли.