Український спецназ звільнив від терористів аеропорт у Краматорську - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання парламенту.

“Зараз мені зателефонували з Донецької області, український спецназ звільнив від терористів аеропорт у місті Краматорськ”, - сказав Турчинов.

Він висловив переконання, що вже скоро ні в Донецьку, ні в інших регіонах “терористів у нас не буде, а будуть вони на лаві підсудних, там, де їм місце”.

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