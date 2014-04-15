Український спецназ звільнив від терористів аеропорт у Краматорську - Турчинов
18:59, 15 квітня 2014Політика
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В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов повідомив, що український спецназ звільнив від терористів аеропорт у Краматорську.
Турчинов повідомив про успіх українських спецназівців
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання парламенту.
“Зараз мені зателефонували з Донецької області, український спецназ звільнив від терористів аеропорт у місті Краматорськ”, - сказав Турчинов.
Він висловив переконання, що вже скоро ні в Донецьку, ні в інших регіонах “терористів у нас не буде, а будуть вони на лаві підсудних, там, де їм місце”.
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