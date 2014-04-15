Медведєв заявив, що Кремль "уважно спостерігає" за ситуацією в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Медведєв сказав на прес-конференції за підсумками зустрічі з главами урядів Казахстану й Білорусі.

Медведєв упевнений, що українська влада повинна налагодити діалог зі своїм народом. За його словами, влада України повинна визнати, що «росіяни є такими ж людьми, як і українці, можуть використовувати свою мову в ужитку, по суті, що є другою державною мовою».

«Це складний діалог, але він дуже необхідний. Ну а люди мають право на висловлення своєї позиції», - сказав Медведєв.

Читайте такожРосія закликає Захід до стриманості в питанні поставок зброї Україні

При цьому, уточнив він, на Майдані були різні люди, які висловлювали там свою позицію. «Там були різні люди, й вони по-різному висловлювали свою позицію. Сьогодні це роблять люди на сході України. Вони теж мають на це право», - впевнений прем'єр РФ.

За словами Медведєва, українська економіка перебуває в дуже важкому стані. Разом із тим, сказав він, упродовж тривалого часу Росія надавала Україні економічну підтримку. "Я вже не говорю про знижки на газ: одна знижка квартальна застосовувалася плюс знижка до ціни, яка полягала у вивізному митному зборі, який був пов'язаний із укладенням харківського договору. Все це величезні суми, які українські керівники могли й повинні були витратити на розвиток власної країни і власної економіки. Скажу прямо: вони не витратили ці гроші туди, куди було треба", - заявив Медведєв.