ЗМІ: Український офіцер розвідки та солдат узяті в полон в районі Слов'янська
01:57, 16 квітня 2014Політика
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Офіцер розвідки та його водій - солдат строкової служби, взяті у полон у вівторок сепаратистами в районі Слов'янська.
Український офіцер розвідки та солдат узяті в полон в районі Слов'янська / REUTERS
Про це повідомляють джерела "ОстроВа" у Збройних силах України.
"Кілька годин тому група з п'яти машин привела сильно побитого офіцера в одну з військових частин в Амвросіївському районі Донецької області. Терористи викликали комбата і зажадали передислокувати частину та присягнути "народу Донбасу". Інакше погрожували вбити заручників", - сказано в матеріалі.
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"Після того, як військові відмовилися це зробити, терористи виїхали. Доля заручників залишається невідомою", - зазначає видання.
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