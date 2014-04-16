ЗМІ: Український офіцер розвідки та солдат узяті в полон в районі Слов'янська

Про це повідомляють джерела "ОстроВа" у Збройних силах України.

"Кілька годин тому група з п'яти машин привела сильно побитого офіцера в одну з військових частин в Амвросіївському районі Донецької області. Терористи викликали комбата і зажадали передислокувати частину та присягнути "народу Донбасу". Інакше погрожували вбити заручників", - сказано в матеріалі.

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"Після того, як військові відмовилися це зробити, терористи виїхали. Доля заручників залишається невідомою", - зазначає видання.