Карта заворушень на Донеччині: сепаратисти контролюють адмінспоруди в восьми містах

Сепаратисти та російські диверсанти продовжують утримувати кілька міст на Донеччині, йдеться в сюжеті нічного випуску ТСН.

У Горлівці озброєні люди контролюють відділ міліції.

Над міськрадою Жданівки все ще висить прапор так званої "Донецької республіки". Сепаратисти заявляють, що міська влада на їхньому боці.

Читайте такожНа Донеччині кількість "зелених чоловічків" збільшується - керівник АТЦПід контролем загарбників залишаються міськрада в Макіївці, мерія Маріуполя, міськрада в Краматорську, виконком у Харцизьку.

В Єнакієвому в руках терористів міська рада та міліція.

У Слов'янську, окрім відділків міліції та СБУ, проросійські активісти встановили 7 блокпостів. Раніше повідомлялося, що на Донеччині у екстремістів різко впав "бойовий дух", а їхні керівники готові до переговорів.