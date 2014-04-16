Шахтарі Донбасу вирішили захищати регіон від російської агресії - профспілка

Про це в ефірі «Шустер LIVE» заявив голова Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко.

Читайте такожСенченко: Еліти Луганська і Донецька змагаються за право далі грабувати Донбас»«Тут не тільки настрій шахтарів, а найголовніше - настрій народу Донбасу. Ми прийняли заяву про те, що центральна влада за нашими поняттями все робить для того, щоб Донбас здати. Міліція зустрічає сепаратистів з хлібом і сіллю, адміністративні будівлі не захоплюються - вони заходять туди, як до себе додому.

Ми прийняли рішення про те, щоб захищатися, захищати Донбас, захищати свої сім'ї, захищати свій народ, захищати Україну, але на превеликий жаль добровольці у військкоматах отримують відмови, беззбройний народ. Зараз дивлюся на Михайла Добкіна і хочу йому сказати, що мені ніхто не забороняє розмовляти російською мовою, ви вже дістали всіх російською мовою, що у нас гоніння - немає у нас такого. Ні! Ви мене зрозуміли!?», - заявив він.