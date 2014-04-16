Будівлю Донецької міськради захоплено бійцями харківського "Оплоту"

Близько 20 бійців, озброєних автоматами, бітами і гвинтівками, знаходяться на всіх поверхах. На рукавах у них пов'язки з написом "Оплот".

Читайте такожСенченко: Еліти Луганська і Донецька змагаються за право далі грабувати Донбас»Міліція і співробітники будівлі зберігають спокій - на своїх робочих місцях знаходяться мер Донецька та інші працівники апарату.

Як розповів "ОстроВу" голова структурного підрозділу харківського "Оплоту" Олександр Захарченко, мета їх входу в будівлю - домогтися від київської влади проведення референдуму про територіальний статус Донецької області.

"Перша наша мета - ми хочемо озвучити вимоги до київської влади... Будемо перебувати, поки наші вимоги не будуть виконані", - сказав він.

Відповідаючи на уточнююче питання, Захарченко пояснив, що головна їхня вимога - це проведення референдуму про територіальний статус Донецької області.

Він заявив, що на сьогоднішньому засіданні виконкому Донецької міської ради "Оплот" озвучить свої вимоги.

В даний час "оплотівці" ведуть переговори про те, щоб міліція, яка охороняла будівлю, залишила його.