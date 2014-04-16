Ті, хто фальсифікував справу Тимошенко, відповідатимуть за законом - Власенко

«Всі рішення, які були прийняті у цій справі є незаконними, тому що Верховний суд встановив, що в діях Юлії Володимирівни немає події злочину», - зазначив адвокат.

При цьому Власенко уточнив, що в цькуванні Тимошенко були задіяні всі органи державної влади.

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«Всі, я підкреслюю, всі державні органи на рівні керівників цих органів, діяли скоординовано з питання, пов'язаного з Юлією Володимирівною. Це все відбувалося в найжорстокішій координації, і на чолі цієї піраміди координації стояв особисто Віктор Федорович Янукович», - заявив адвокат.

За словами Власенка, екс-президент Віктор Янукович основні рішення, пов'язані зі справою Тимошенко, приймав особисто. «Координаторами процесів для наступних виконавців були генпрокурор Віктор Пшонка і заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов», - впевнений політик.

У той же час, Власенко вважає, що на даний момент не всі виконавці «справи Тимошенко» можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, в силу їх депутатської недоторканності.

«Що стосується таких людей, як Володимир Олійник, Сергій Міщенко, можна називати ще прізвища, - питання (їх роботи на Банкову у справі Тимошенко - ред.) лежить в морально-етичних рамках», - зазначив адвокат.

Нагадаємо, Сергій Міщенко був автором законопроекту про лікування Тимошенко за кордоном на умовах створення в країні перебування умов, близьких до тюремних, і збільшення терміну позбавлення волі. Законопроект Міщенко був жорстко розкритикований опозицією, а лідер, на той момент, парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що проект закону написаний на Банковій.