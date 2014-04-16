Президент ПАРЄ: нову Конституцію Україні треба ухвалити до президентських виборів

Про це президент Парламентської асамблеї Ради Європи заявила в інтерв’ю Deutsche Welle.

Зокрема, на запитання «Чи вважаєте ви, що проведення президентських виборів в Україні опинилося наразі під загрозою зриву?», Брасер відповіла:

«Питання у тому, чи лежить за подіями в Україні певна стратегія, яка полягає у відтермінуванні виборів. Зараз деякі сили стверджують, що нинішня влада в Україні нелегітимна. Якщо Україна проведе вибори і отримає загально обраного президента, тоді ніхто вже не зможе звинувачувати владу у нелегітимності. Якщо ж проведення виборів відсунеться, тоді цей аргумент можна буде використовувати і далі».

На думку президента ПАРЄ, «наразі важливо, щоб Верховна Рада змогла ухвалити текст нової Конституції. Бо якщо вона цього не зробить зараз, то після президентських виборів це буде зробити дуже складно. Українському парламентові необхідно ухвалити ще цілу низку законів, які дали б "зелене" світло реформам. Рада Європи і Венеціанська комісія, зокрема, готові усіляко цьому сприяти. Україні потрібна демократична судова система і ефективна боротьба з корупцією, без цього не вдасться змінити поточну ситуацію. Необхідно зробити українську економіку привабливою для іноземних інвестицій. Якщо економічна ситуація погіршуватиметься, тоді люди продовжуватимуть озиратися на Росію».

Читайте такожУ Кабміні очікують проект змін до Конституції через два тижні – Яценюк Вона також зазначила, що місія спостерігачів ПАРЄ за президентськими виборами в Україні нараховує 50 членів, до неї увійдуть два доповідача з питань України. Місію очолить швейцарський депутат Андрес Ґрос. Він дуже досвідчений у цьому питанні політик і брав участь у 78 спостережних місіях, у тому числі й в Україні.

Надзвичайно важливо, щоб вибори президента в Україні були добре організовані, чесні та вільні. Тоді можна буде гарантувати вибір легітимного президента держави. Не менш важливо, щоб після виборів сторона, яка зазнає поразки належно сприйняла цей результат. Бо це також ознака зрілої демократії - вміти приймати політичну поразку. На мою думку, висновок міжнародної місії спостерігачів щодо результатів виборів - це свого роду знак якості.

Якщо вони визнали, що вибори вільні, то це означає, що всі можуть довіряти їхнім результатам. Ці вибори стануть дуже важливим кроком для української влади. Але це буде лише перший крок серед тих багатьох, які вона повинна буде зробити».