Шуфрич назвав умови голосування ПР за скасування недоторканності

Регіонал Нестор Шуфрич стверджує, що фракція Партії регіонів у Верховній Раді готова проголосувати за скасування депутатської недоторканності. Правда, при цьому неодмінною умовою участі ПР в голосуванні політик назвав одночасне скасування недоторканності також Президента і суддів, повідомляє сайт ПР.

При цьому нардеп зауважив, що багато депутатів-членів фракції блоку «Наша Україна - Народна Самооборона» розділяють таку позицію.

Оцінюючи можливість розгляду у Верховній Раді законопроекту про відміну депутатської і президентської недоторканності, який був прийнятий депутатами парламенту V скликання в першому читанні, Нестор Шуфрич допустив, що він може бути проголосований депутатами парламенту нинішнього скликання вже в другому читанні.

«Якщо у помаранчевих вистачить розуму визнати цей законопроект легітимним, ми можемо приступити до етапу голосування по ньому в 300 голосів», - сказав він.