У Краматорську три українських БМП вирвалися із оточення, їх переслідують озброєні бойовики - ЗМІ
17:32, 16 квітня 2014Політика
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У Краматорську три українських БМП вирвалися із оточення терористів.
У Краматорську три українських БМД вирвалися із оточення - ЗМІ / @novostidnua
У Краматорську колона української техніки з трьох БМП вирвалася з блокади проросійських сил, про це повідомляє Громадське. ТБ.
Місцеві пустилися в погоню на чотирьох авто та квадроциклі.
Як передають місцеві жителі, український війсковий дістав гранату, зірвав чеку та наказав людям, що блокували техніку, розійтися.
Колона вирушила убік краматорського аеродрому. Українські БМП переслідує автобус із 30-ма озброєними терористами. Почалася перестрілка. Колона розвернулася та поїхала убік Дружківки.
Колона звернула в поле між Краматорськом та Дружківкою. Автобус продовжує переслідування. Наші військові відкрили попереджувальний вогонь із бортових гармат.
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