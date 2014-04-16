NYT: У Росії говорять неправду про події в Україні

Повідомлення прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва у соціальній мережі Facebook, яке з'явилося у вівторок вранці, було сповнене жахом і обуренням.

«В Україні знову пролилася кров», - написав пан Медведєв, якого колись називали «добрим поліцейським» на противагу твердолобому президенту Володимиру Путіну, - «Виникла загроза громадянської війни».

Він закликав до того, щоб українці самі прийняли рішення про своє майбутнє «без узурпаторів, націоналістів і бандитів, без танків і бронетехніки, і звичайно без таємних візитів агентів ЦРУ».

Читайте такожУ Краматорську сепаратисти і "зелені чоловічки" захопили 6 БМПТак почався черговий день дезінформації, перебільшень, таємних змов, гарячої риторики і, місцями, відвертої брехні про політичну кризу в Україні, що виходить з вуст представників вищих ешелонів російської влади, яку година за годиною, день за днем повторюють підконтрольні владі російські телеканали.

Ця пропаганда відображає, на думку політичних аналітиків, небачену раніше зухвалість частини російських чиновників. І останнім часом вона була дуже успішною, у всякому разі для російської аудиторії, в зображенні того, що відбувається в східній Україні як повного хаосу і небезпеки, хоча саме проросійські сили самі ж і створили таку ситуацію, захопивши адміністративні будівлі і поставивши блокпости на дорогах.

Контрольовані Кремлем російські ЗМІ, невпинно закликають Україну і міжнародне співтовариство налагодити ситуацію, для дестабілізації якої, як вважають Україна, США і Європейський Союз, Кремль робить все можливе.

В ООН також не вірять Росії. У вівторок Управління Верховного комісара ООН з прав людини у своєму звіті заявило про те, що загроза для етнічних росіян у східній Україні, про яку весь час кажуть російські чиновники і російські ЗМІ, виправдовуючи необхідність підприємства Росією воєнних дій, перебільшена, і що деякі учасники акцій протесту в регіоні прибули з Росії.

З іншого боку, новий український уряд і його союзники на Заході, включаючи США, і самі час від часу надають неправдиву інформацію. Так, останнім часом українські політики робили порожні заяви про посилення дій правоохоронних органів, яких так і не сталося. А у вівторок деякі американські чиновники почали поширювати неперевірені фотографії, на яких нібито було зображено, як проросійські демонстранти в східній Україні запускали російські ракети.

Весь час по російському телебаченню показують свідоцтва агресії Заходу, прояви фашизму і ворожого ставлення «нелегітимного» українського уряду, який останнім часом здавалося зовсім безсилим.

Щоб ще більше розгарячити ситуацію і показати, що Київ готується до наступу, кремлівський телеканал Life News запропонував нагороду 15 000 рублів за відео, на якому були б докази мобілізації українських військових сил у східній Україні, тим самим даючи зрозуміти, що цей процес вже відбувається таємно.