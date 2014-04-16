Турчинов змінив начальника Управління СБУ в Харківській області
22:07, 16 квітня 2014Політика
0 0
Виконуючий обов`язки президента України Олександр Турчинов змінив начальника управління Служби безпеки України в Харківській області
Турчинов змінив начальника Управління СБУ в Харківській області
На посаду призначено Олександра Пивовара.
Про це йдеться в указі в.о. президента від 16 квітня, текст якого розміщено на президентському сайті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter