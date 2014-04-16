Турчинов змінив начальника Управління СБУ в Харківській області

22:07, 16 квітня 2014
Політика
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Виконуючий обов`язки президента України Олександр Турчинов змінив начальника управління Служби безпеки України в Харківській області

сбу

На посаду призначено Олександра Пивовара.

Про це йдеться в указі в.о. президента від 16 квітня, текст якого розміщено на президентському сайті.

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