Депутат Луганської облради: Україну може врятувати федералізація



Про це він сказав на засіданні круглого столу, який проходив в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«У ситуації, яка зараз складається, саме федеральний устрій держави, суттю якої є децентралізація, і може врятувати Україну, це система противаг, це наближення влади до народу, це певний буфер між центральною владою і народом», - сказав він.

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На думку депутата, керівники області повинні обиратися самими жителями цієї області.

Крім того, Філіппов вважає, що бюджет повинен формуватися «не з верху до низу, як це відбувається зараз, а від низу до верху». «Чим ближче влада до народу, чим ближче люди цю владу бачать і відчувають, тим менше можливості будувати якісь корупційні схеми, тому що від людей нічого не можна приховати», - вважає Філіппов.

На його думку, потрібно дати більше прав органам місцевого самоврядування. «Центральна влада повинна прислухатися до рішення органів місцевого самоврядування», - сказав він.