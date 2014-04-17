Позиція РФ щодо Україні наштовхується на стіну цензури на Заході – Пєсков

Як передає РІА «Новости», за словами Пєскова, фактично, люди на Заході позбавлені права на свободу вибору інформації. Він також відзначив, що російські представники, зокрема президент, прем`єр, глава МЗС, парламентарії намагаються використовувати будь-яку можливість з тим, щоб пояснювати російську позицію, намагатися розвіяти ті чи інші чутки.

«Ці пояснення не проходять, причому не проходять не через їх неспроможність, - навпаки, позиція (Росії) дуже послідовна і аргументована, - не проходять, тому що наштовхуються на грубу бетонну стіну цензури», - сказав Пєсков у ефірі телеканалу ”Росія 24”.

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«Такого ми не бачили, ми, чесно кажучи, навіть не думали, що воно буває так відверто», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму в березні РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

12-13 квітня російські озброєні бойовики почали провокувати зіткнення на південному сході України і захоплювати адмінбудівлі.

РФ скликала засідання ради безпеки ООН, вважаючи неприйнятним використання сили українською владою для наведення ладу на сході країни.

На думку Росії, протестувальники на південному сході країни, які виступають за федералізацію України, нікого не тероризують, тоді як влада в Києві збирається використовувати проти народу армію, заявив постпред Росії в Раді безпеки ООН Віталій Чуркін.

Проте, точка зору Росії не знайшла підтримки жодного з решти членів РБ.

США, Велика Британія, Франція і Австралія виступили з різким засудженням ролі Росії в подіях в Україні. Представники цих країн наголосили на схожості того, що відбувається зараз у східних регіонах, з окупацією Криму російськими військами.

”Міжнародна співдружність не обдурена кремлівською пропагандою і дезінформацією”, - заявив представник Великої Британії Лайалл Грант.

Всі країни-учасниці повністю підтримали право України на захист своєї цілісності та підтримання порядку.