Путін: Влада України скоїла злочин, почавши антитерористичну операцію

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

«Замість того, щоб налагодити діалог із цими людьми, на місця губернаторів, на місця керівників регіонів із Києва прислали своїх призначенців. Це місцеві олігархи, мільярдери. Люди й так до олігархів ставляться з великою підозрою і вважають, що вони нажили свої мільярди, експлуатуючи народ, розкрадаючи державне майно, а тут ще їх прислали як адміністраторів, керівників цілих регіонів», - вважає Путін.

Читайте такожСьогодні Путін проведе «пряму лінію» з росіянами, головне питання - Крим

На його думку, це викликало невдоволення, й люди почали висувати лідерів зі свого середовища.

«Що зробила влада? Пересаджала всіх до в'язниці, й це на тлі того, що націоналістичні формування не роззброюються, а навпаки - почали ще більше загрожувати застосуванням сили на сході. На сході люди самі почали озброюватися», - впевнений президент РФ.

Як заявив Путін, замість того, щоб усвідомити, що «в регіоні відбувається щось недобре в Українській державі, й зробити спроби до діалогу, почали ще більше загрожувати силою».

«Дійшли до того, що спрямували на цивільне населення танки й авіацію. Це ще один дуже серйозний злочин київських сьогоднішніх володарів. Сподіваюся, що вдасться все-таки зрозуміти, до якої ями, прірви рухається сьогоднішня влада й тягне за собою країну», - сказав він.

На думку Путіна, в цьому сенсі дуже важливі чотиристоронні переговори Україна – США - Євросоюз - Росія. «Дуже важливо сьогодні разом подумати, як виходити з ситуації, й запропонувати людям справжній діалог», - сказав він.