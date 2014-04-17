Тисяча луганчан вийшла на мітинг за єдину Україну (фото)
12:13, 17 квітня 2014Політика
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Луганські студенти вийшли на мітинг за єдність України.
Луганчани вийшли за єдину Україну / Reuters
Близько тисячі луганських студентів вийшли на акцію за мир і єдність України.
Читайте такожСенченко: Еліти Луганська і Донецька змагаються за право далі грабувати Донбас»Про це у Facebook повідомляє журналістка Олена Особова.
"А біля захопленого СБУ студентів чекали. Чекали студентів і жінки, які як вогню бояться фотокамер, і козаки в темному кутку, і міліція зі швидкою і з надією, що обійдеться миром", - пише вона.
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