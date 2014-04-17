Путін сподівається, що йому не доведеться використовувати війська на території України

«Рада Федерації Росії надала президенту право використовувати Збройні сили в Україні. Дуже сподіваюся на те, що мені не доведеться скористатися цим правом і що політико-дипломатичними засобами нам вдасться вирішити всі гострі, якщо не сказати найгостріші проблеми сьогодення в Україні», - сказав він., - зазначив Путін під час «прямої лінії» з росіянами.

Він в черговий раз зазначив, що Росія "не приєднувала Крим силою".

"Росія не приєднувала Крим силою, а створила умови з допомогою спеціальних формувань та збройних сил для вільного волевиявлення людей Криму і Севастополя", - сказав президент РФ.

Він зазначив, що рішення про входження до складу РФ кримчани прийняли самостійно, а Росія просто відгукнулася на заклики людей". На думку Путіна "інакше і бути не могло".