Путін сподівається, що йому не доведеться використовувати війська на території України
Президент РФ Володимир Путін сподівається, що йому не доведеться направити російські війська на територію України для вирішення "гострих питань".
«Рада Федерації Росії надала президенту право використовувати Збройні сили в Україні. Дуже сподіваюся на те, що мені не доведеться скористатися цим правом і що політико-дипломатичними засобами нам вдасться вирішити всі гострі, якщо не сказати найгостріші проблеми сьогодення в Україні», - сказав він., - зазначив Путін під час «прямої лінії» з росіянами.
Він в черговий раз зазначив, що Росія "не приєднувала Крим силою".
"Росія не приєднувала Крим силою, а створила умови з допомогою спеціальних формувань та збройних сил для вільного волевиявлення людей Криму і Севастополя", - сказав президент РФ.
Він зазначив, що рішення про входження до складу РФ кримчани прийняли самостійно, а Росія просто відгукнулася на заклики людей". На думку Путіна "інакше і бути не могло".