Україна може мати стосунки з Росією тільки після Путіна - Гриценко

Про це в ефірі тернопільського обласного телебачення заявив кандидат на пост президента України Анатолій Гриценко.

«Путін топче нашу землю й вбиває наших людей. Тому сьогодні говорити про будь-які стосунки України з Росією ми не можемо. А от з Росією після Путіна, якого світ повинен ізолювати, буде спокій і в Росії, і в Україні, і в усій Європі», – переконаний лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко.

За словами політика, стосунки з Росією мають базуватися на трьох принципах: рівноправність, взаємовигідність і прозорість.

«Без усяких там «без галстуків» або «під столом», без корупційних «РосУкрЕнерго» та «УкрГазЭнерго». Тоді все буде чітко і зрозуміло. Співпраця повинна бути прагматичною – на користь обом країнам, обом економікам, обом народам. Але це можливо лише після Путіна», – зазначає Гриценко.

«Ця війна закінчиться, і ми підемо вперед. Вірю, що наші люди спроможні збудувати таку країну, яка залишить позаду багатьох наших сусідів», – додає Гриценко.