Путін заявив, що Росія може не визнати вибори президента України 25 травня

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у ході «прямої лінії» з росіянами.

«Ми дійсно вважаємо сьогоднішню владу нелегітимною, вона такою бути не може – у неї немає загальнонаціонального мандата на управління країною. Разом із тим, ми не відмовляємося від контактів», - сказав Путін.

За його словами, йдуть контакти на міністерському рівні, на рівні прем'єр-міністрів, парламентаріїв.

Путін відзначив, що президентська гонка проходить абсолютно не допустимо і в неприйнятних формах.Читайте такожПідстав для екстрадиції Януковича немає, він легітимний президент - генпрокурор РФ

«Якщо далі все так відбуватиметься таким чином, ми, звичайно, не зможемо визнати все, що відбуватиметься після 25 травня легітимним. Які ж це легітимні вибори, якщо кандидатів зі сходу постійно б'ють, обливають чорнилом і так далі, не допускають до зустрічей із виборцями. Що це за виборча кампанія?», - сказав Путін.

При цьому він заявив, що за Конституцією України, якщо її не змінити, то нові вибори проводити за «діючого президента Януковича» неможливо.

За його словами, щоб вибори були легітимними потрібно змінити Конституцію й поговорити про федералізм і децентралізацію.