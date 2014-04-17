На Дніпропетровщині розповіли, де можна отримати $10 тисяч за спійманих диверсантів

"За кожного переданого диверсанта Штаб нацзахисту Дніпропетровської області оголошує винагороду 10 тисяч доларів США", - заявив керівник спецпідрозділу "Дніпро-1" Береза Юрій.

Окрім того, за кожну здану одиницю стрілецької зброї оголошено винагороду у розмірі - "тисяча доларів за автомат, півтори - за кулемет, дві тисячі - за гранатомет".

За кожну звільнену адмінбудівлю обіцяють винагороду в $200 тисяч.

"Передача диверсантів і зброї та відповідна винагорода за них буде відбуватися на блок-постах на кордонах Дніпропетровської області", - підкреслив Береза.Читайте такожУ Дніпропетровську створюється батальйон добровольців для захисту України - ЗМІ

Передача диверсантів і отримання винагороди будет відбуватися на блок-постах, які знаходяться в Покровському (с. Покровське та с. Просяне) і Межівському (с. Підгороднє, с. Слов'янка, с. Петропавлівка) районах області.

Усі процеси будуть відбуватися анонімно, також Береза обіцяє повну конфеденційність.

Береза також розповів про процедуру передачі адмінбудівель під охорону батальйона "Дніпро".

"На блок-постах будуть розміщені групи, і ми очікуємо представників громадськості. Будинки будуть передаватися спеціально сформованої роті "Донбас", яка є структурним підрозділом батальйону "Дніпро", - розповів Береза.

"Ми гарантуємо безпеку всім російськомовним жителям Півдня і Сходу України", - запевнив він.