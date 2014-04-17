ВР відмовилася гарантувати проведення виборів в умовах надзвичайного стану
17:45, 17 квітня 2014Політика
0 0
Для включення до порядку денного проекту цього закону не вистачило голосів.
Рада відмовилася включати до порядку денного закон про гарантії проведення виборів в умовах надзвичайного стану
Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного проект закону “Про внесення змін до деяких законів України (щодо гарантії проведення дострокових виборів президента України та проміжних виборів до Верховної Ради України в умовах надзвичайного та воєнного стану)”.
Як передає кореспондент УНІАН, за включення відповідного законопроекту проголосували лише 167 із 259 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Цей законопроект зареєстрований під номером 4698.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter