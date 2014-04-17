ВР відмовилася гарантувати проведення виборів в умовах надзвичайного стану

Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного проект закону “Про внесення змін до деяких законів України (щодо гарантії проведення дострокових виборів президента України та проміжних виборів до Верховної Ради України в умовах надзвичайного та воєнного стану)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення відповідного законопроекту проголосували лише 167 із 259 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цей законопроект зареєстрований під номером 4698.