ГПУ відкрила третє провадження стосовно Царьова за заклики до сепаратизму

Прокуратура відкрила третє провадження стосовно депутата Олега Царьова за заклики до сепаратизму

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 11квітня поточного року під час виступу на мітингу у м. Донецьку народний депутат України Олег Царьов висловив публічні заклики до зміни територіальної цілісності України шляхом її федералізації", - йдеться у повідмленні Генеральної прокуратури України.

Досудове розслідування розпочато за ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що аналогічне кримінальне провадження розпочато прокуратурою Луганської області. Читайте такожПрокуратура відкрила кримінальне провадження щодо Царьова за сепаратистські ідеї

Крім цього, прокуратурою м. Києва розпочато провадження за фактом вчинення Олегом Царьовим дій, направлених на зміну меж території України (ст. 110 Кримінального кодексу України), а також за заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, вчинені особою, яка є представником влади з використанням засобів масової інформації (ст.109 Кримінального кодексу України).

Наразі проводяться першочергові слідчі дії у всіх регіонах, де виявлені факти злочинної діяльності Царьова.

Після цього зазначені матеріали про заклики до сепаратизму будуть об’єднані в одне кримінальне провадження.Читайте такожЦарьов підтримав сепаратистів у Луганську

Як наголосили у Головному управлінні наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури, відповідно до ст. 10 Закону України «Про прокуратуру» Генеральною прокуратурою України здійснюється координація роботи правоохоронних органів з протидії злочинним посяганням на територіальну цілісність і недоторканість України та насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, відповідальність за які передбачена статтями 109, 110 КК України.

З цією метою в Генеральній прокуратурі України створено робочу групу з числа керівників самостійних структурних підрозділів, якою вже вжито ряд заходів до активізації роботи правоохоронних органів та моніторингу інформації щодо причетності до фактів сепаратизму і посягань на територіальну цілісність держави народних депутатів України.

Наразі слідчими органів прокуратури розслідується ряд актуальних кримінальних проваджень.