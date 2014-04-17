"Правий сектор та терористи на сході України повинні бути роззброєні - МЗС РФ

Прийнятий на переговорах у Женеві документ передбачає, що незаконні формування в Україні повинні бути роззброєні, а захоплені будівлі повинні бути звільнені, зокрема на сході країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав за підсумками чотиристоронніх переговорів у Женеві у форматі Україна-США-ЄС-Росія.

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«Всі ті заходи, які ми сьогодні перерахували як пропозиції, що слідують із сьогоднішньої зустрічі, стосуються всіх без винятку регіонів і всіх без винятку проявів проблемних питань», - сказав Лавров.

Він зазначив, що в угоді від 21 лютого був пункт про негайне роззброєння незаконних формувань, проте з тих пір у цьому напрямку робилося дуже мало й не всі були роззброєні. За його словами, «Правий сектор» продовжує діяти і відмовляється здати зброю, заявляє про готовність виконувати функції армії.

Лавров підкреслив, що такі заходи повинні застосовуватися універсально, оскільки неможливо розблоковувати незаконно захоплені будівлі в одному регіоні України, коли це не робиться в іншому.

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«Це принцип, який ми проголосили. Розрулювати всі ці питання на місцевості в кожному конкретному випадку належить самим українцям. Для цього необхідно, й ми це особливо підкреслювали, що всі ті, хто взяв владу в Києві в результаті перевороту, якщо вони вважають, що представляють інтереси всіх українців, вони повинні проявити ініціативу й протягнути руку регіонам», - сказав Лавров.