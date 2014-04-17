Яценюк: ми очікуємо, що РФ негайно відкличе своїх диверсантів зі сходу України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк під час сьогоднішнього засідання уряду.

”За результатами цієї зустрічі ми очікуємо, що Росія невідкладно відкличе свої розвідувально-диверсійні групи, припинить спонсорувати так званих протестувальників, які тримають в руках автомати, припинить підтримувати терористів і сепаратистів, і тоді нам не потрібно буде зустрічатися в Женеві, тоді ми всередині своєї країни самостійно наведемо порядок, якщо РФ не буде постійно підігравати терористам, створювати мережі, фінансувати їх і дестабілізувати ситуацію в Україні”, - сказав Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, США, Європейський Союз і Росія зобов‘язуються підтримати Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яка відіграватиме провідну роль у сприянні українській владі та місцевим громадам в негайній реалізації заходів, спрямованих на деескалацію ситуації.

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Про це йдеться заяві за результатами зустрічі в Женеві, переданій агентству УНІАН Департаментом інформаційної політики МЗС України.

Згідно із заявою, усі сторони зустрічі – глави зовнішньополітичних відомств України, США, ЄС та Росії - зобов‘язалися утриматися від будь-яких форм насильства, залякування або провокаційних дій. Учасники зустрічі рішуче засудили та відкинули всі прояви екстремізму, расизму та релігійної нетерпимості, включаючи прояви антисемітизму.

Як ідеться в заяві, всі незаконні озброєні формування мають бути роззброєнні; всі незаконно захоплені будівлі мають бути повернуті законним власникам; всі незаконно захоплені вулиці, площі та інші громадські місця в українських містах і містечках мають бути звільнені.

Усім учасникам протестів і тим, хто звільнить будівлі та інші громадські місця та добровільно складе зброю, буде гарантована амністія, за винятком тих, кого буде визнано винним у скоєнні тяжких злочинів.

Домовлено, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде відігравати провідну роль у сприянні українській владі та місцевим громадам у негайній реалізації цих заходів, спрямованих на деескалацію ситуації вже найближчими днями там, де це найбільш необхідно. США, ЄС та Росія зобов‘язуються підтримати цю місію, в тому числі шляхом надання спостерігачів.

Анонсований конституційний процес буде всеохоплюючим, прозорим і відповідальним. Він включатиме негайне започаткування широкого національного діалогу, який враховуватиме інтереси всіх регіонів і політичних утворень України, а також дозволить врахувати громадську думку та запропоновані зміни, йдеться у заяві.

Учасники зустрічі наголосили на важливості економічної та фінансової стабільності в Україні та висловили готовність обговорити додаткову підтримку по мірі імплементації вищезазначених кроків.