На Сумщині на кордоні з РФ риють рів довжиною у понад 500 кілометрів – голова ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час розмови про ситуацію у прикордонній області в ефірі «Радіо «Ера» заявив голова Сумської ОДА Володимир Шульга.

За його словами, це робиться для того, щоб на територію України не змогла пройти важка військова техніка з боку Росії, а також не змогли на позашляховиках та інших автомобілях пересуватися контрабандисти.

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«Наразі нами вже прорито близько 20 кілометрів такого рову завширшки 4 метри і глибиною 2 метри», – зазначив Шульга.

Довідка УНІАН. Сумська область межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями РФ, загальна протяжність спільного кордону становить 562,5 км.