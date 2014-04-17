У Горлівці викрали депутата міськради

Про це повідомив колишній керівник донецької обласної організації партії "Фронт змін" Олександр Ярошенко, повідомляє "Громадське ТБ".

Викрадений депутат представляв у Горлівській міськраді партію "Батьківщина".

17 квітня, на мітингу біля Горлівської міськради депутат Володимир Рибак зробив спробу зняти прапор Донецької Народної Республіки і встановити український, але був блокований мітингувальниками і подошедшими їм на допомогу людей в камуфляжі з маками на голові.