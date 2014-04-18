У Краматорську знову стріляли

Обстріл відбувається з боку села Сергіївка, повідомляє місцеве видання Краматорск.інфо.

Місцеві жителі кажуть, що в селі з'явилися люди у військовій формі. Імовірно - це десантники , які беруть участь в антитерористичній операції ЗС України.

Читайте такожУ Краматорську українські військові здали сепаратистам зброю - ЗМІЯк повідомив один з учасників форуму Kramatorsk.INFO, котрий також має інформацію про що відбуваються в Сергіївці події, в районі бою вже є один труп. Ця інформація офіційно поки що не підтверджується.

Горить сепаратистський блокпост. У небі над Краматорськом знову кружляють військові вертольоти.

Як стало відомо пізніше - стрілянина підтвердилася.

"Як виявилося, в селищі Сергіївка, яке розташоване в 17 км від Краматорська, дійсно стріляли. Українські силовики обстріляли блокпост. З боку прихильників Донецької народної республіки є поранені", - повідомляє портал Новини Краматорська.

Після 10 години вечора ситуація в селищі стабілізувалась. Українські силовики відбули у військову частину, а бронетехніку відбуксирували.

За однією з версій, те що відбувається - антитерористична операція. Вона проводилася для того, щоб звільнити дорогу військовій техніці, яка незабаром вирушить до Слов'янськ для проведення наступного етапу операції