Обама не вірить женевським обіцянкам Росії

Про це заявив президент США Барак Обама, повідомляє Радіо Свобода.

Він сказав, що питання тепер полягає в тому, чи використовуватиме Росія свій вплив, "для підриву" зусиль із відновлення порядку в Україні. Обама додав, що обговорює з союзниками наступні санкції проти Росії, якщо прогресу в розвитку ситуації не буде.

Президент США твердить, що з урахуванням попередніх дій Росії, він налаштований скептично.

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Обама в Білому домі прокоментував підсумки чотиристоронньої зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств України, США, Євросоюзу і Росії.У Женевській заяві сторони наголосили, що незаконно захоплені в Україні адміністративні будівлі мають бути звільнені і повернуті законним власникам.

Також сторони вирішили розширити мандат уже наявних в Україні спостерігачів ОБСЄ – тепер вони мають не лише оцінювати підготовку до проведення виборів 25 травня, а й допомагати українській владі і місцевим громадам у деескалації ситуації.